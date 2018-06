Des passagers de WestJet retardés pourraient recevoir jusqu'à 1800 $ en compensation

TORONTO | Quelque 264 clients de WestJet qui ont dû prendre leur mal en patience pendant plus de 60 heures alors que leur vol a été annulé à deux reprises pourraient recevoir plus de 1800 $ en guise de compensation.

Selon Global News, les passagers devaient s'envoler de Londres vers Toronto samedi matin. Cependant, leur vol a été retardé à deux reprises au cours de la fin de semaine en raison de problèmes mécaniques, retardant ainsi leur arrivée au Canada de plus de 60 heures.

Or, en vertu des lois européennes, un passager dont le vol est annulé peut recevoir une compensation de 600 euros. En vertu des deux annulations, chaque personne à bord de l'avion pourrait donc recevoir 1200 euros, soit environ 1850 $ CAN.

Une telle mesure n'existe actuellement pas au Canada. Un projet de charte des voyageurs qui inclurait des mesures de compensations est cependant à l'étude à Ottawa.

Selon ce qu'a expliqué Beaullah Dziruni, une citoyenne britannique qui déménage au Canada avec son mari, à la chaîne télévisée, WestJet avait d'abord annoncé un retard de trois heures, samedi, avant de finalement se résoudre à annuler le vol pour le remettre à dimanche. De retour à l'aéroport le lendemain, le couple a attendu plusieurs heures, avant d'apprendre que leur avion ne décollerait finalement pas avant lundi.

Dans un courriel adressé à Global News, WestJet s'est excusée auprès des passagers et a assuré qu'elle se plierait aux exigences européennes. L'entreprise a aussi affirmé ne pas avoir eu le choix d'annuler les vols au nom de la sécurité des passagers et membres d'équipage.