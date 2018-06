Des problèmes de sécurité dans trois palais de justice dans l'Est-du-Québec

Les palais de justice de Matane, Amqui et Mont-Joli présentent des lacunes majeures en matière de sécurité. Et c'est le ministère de la Sécurité publique qui l'affirme dans deux rapports récents sur lesquels le député Pascal Bérubé a mis la main.

Au cours des dernières années, il y a eu plusieurs évasions et tentatives d'évasion au palais de justice de Matane. Il faut dire que la tentation est forte pour les détenus qui sont amenés au palais par une porte arrière de l'édifice qui n'est pas sécurisée.

À Amqui les détenus entrent par la porte principale, la même utilisée par les juges. Cette porte donne sur une rue passante.

«Il y a des gens qui doivent se rendre ici pour travailler, pour comparaître ou pour administrer la justice et qui se retrouvent dans des conditions qui sont inacceptables en 2018. À partir du moment où le gouvernement a ces rapports entre les mains, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il annonce», demande le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

Et les exemples sont encore nombreux. À Amqui, les toilettes et lavabos sont en porcelaine et non pas en acier inoxydable comme c'est le cas dans la majorité des quartiers cellulaires des palais de justice. De plus, il n'y a aucun grillage dans les fenêtres des locaux où sont entreposées les armes à feu des agents des services correctionnels.

À Mont-Joli, les alarmes d'incendie ne sont pas recouvertes et donc facilement accessibles par les détenus qui pourraient les déclencher afin de faire diversion.

«On a des enjeux majeurs de sécurité qui sont documentés et ce que j'aimerais obtenir de la part des deux ministères concernés, la Justice et la Sécurité publique, c'est un plan d'investissement et un échéancier. Les deux ministères et le gouvernement du Québec ne pourront pas plaider l'ignorance et auront des responsabilités s'ils n'agissent pas en conséquence», conclut le député Bérubé.