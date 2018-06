RODRIGUE, Hélène



À Montréal, le 23 juin 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Hélène Rodrigue.Elle laisse dans le deuil sa soeur Giséle, sa nièce Francine, ses neveux Claude, Daniel, Sylvain, Richard et Michel, plusieurs petits-neveux, cousins, cousines, parents et amis.Elle sera exposée le jeudi 28 juin 2018 de 10h à 13h au:Les funérailles auront lieu ce jeudi à 13h30, en l'église St-Ambroise et de là au Repos St-François d'Assise.