COLLIN, Gisèle



Gisèle Collin, née à Montréal le 25 février 1930 est décédée le 14 juin 2018 à Zürich, Suisse. Elle était la fille de feu Yvonne Trudel et de feu Wilfrid Collin.Elle laisse dans le deuil son époux Vali (Valentin) Castell, ses enfants Elisabeth, Valentin et Pierre-Paul, sa parenté et ses amis.Elle était la soeur de Pierre-Paul, feu Jean, feu Marcel, Claude, Madeleine et feu Louise.