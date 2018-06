Elle démolit sa Ferrari après seulement quelques minutes au volant

En Chine, une nouvelle propriétaire de Ferrari a appris à la dure qu’il faut être très prudent au volant d’une voiture aussi puissante.

Quelques minutes seulement après avoir pris le volant d’une rutilante Ferrari 458, une conductrice a perdu le contrôle de la voiture italienne sur une chaussée mouillée.

Selon le Daily Mail, la dame aurait pris une courte vidéo au volant du véhicule en sortant d’un concessionnaire de location, expliquant qu’il s’agissait de sa première expérience au volant d’une Ferrari.

Puis, quelques minutes plus tard...

Dans la vidéo filmée par une caméra de surveillance de la ville de Wenling, on peut voir la Ferrari déraper et dévier dans la voie opposée avant de frapper de plein fouet un VUS BMW qui passait par là. Heureusement, la conductrice et sa passagère s’en tirent avec une bonne frousse.

Commercialisée de 2010 à 2015, la Ferrari 458 est animée par un puissant moteur V8 de 4,5 litres développant plus de 560 chevaux. Toute cette puissance étant transmise aux roues arrière, les cas de dérapage sont inévitables, surtout sur une chaussée mouillée.