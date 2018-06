GAUTHIER, GADBOIS

Thérèse (née Saulnier)



À Deux-Montagnes, le 23 juin 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Thérèse Saulnier, épouse en premières noces de feu Léonard Gauthier et en secondes noces de feu Jules Gadbois.Elle était la mère de feu Pauline (André Tremblay) et de feu Suzanne (Éloi Barbe).Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lisette, François (Michelle Breton), Jean (Odette Tétreault) et Lucie, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses nombreux frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 29 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 30 juin dès 8h30 au:147 BOUL. ARTHUR-SAUVÉSAINT-EUSTACHE450-473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 30 juin à 10h en l'église St-Agapit de Deux-Montagnes et de là au cimetière du même endroit.