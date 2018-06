Facebook s'allie à l'AFP pour lutter contre les fausses nouvelles au Canada

TORONTO | Facebook Canada a annoncé le lancement d'un programme de vérifications des faits, mercredi matin, pour tenter de lutter contre les fausses nouvelles qui polluent le populaire réseau social.

Pour mettre en place ce programme, Facebook s'est associé à l'Agence France-Presse (AFP). Des «vérificateurs de faits» de l'entreprise médiatique auront pour tâche d'évaluer des nouvelles publiées au Canada, tant en français qu'en anglais, afin d'en déterminer le taux d'exactitude.

Ainsi, les utilisateurs canadiens de Facebook seront avisés au moment de partager une nouvelle sur leur fil d'actualité si l'information est considérée comme fausse. «Les pages Facebook qui partagent constamment de fausses nouvelles seront moins visibles dans le fil d'actualité des utilisateurs», a ajouté l'entreprise dans un communiqué.

«Nous nous engageons à lutter sur tous les fronts contre la diffusion de fausses nouvelles et la désinformation au moyen d'une vaste gamme d'outils et de stratégies. [...] Le programme est une des façons dont nous espérons mieux cerner les fausses nouvelles partagées sur notre plateforme et réduire leur portée», a mentionné le chef des politiques publiques chez Facebook Canada, Kevin Chan.

Facebook a précisé lancer son programme en vue des élections fédérales, qui se tiendront en 2019.