Une autre réussite

Inutile de dire que la barre était haute après la spectaculaire comédie musicale Mary Poppins. Mais Footloose, dont l’univers est plus réaliste, démontre une fois de plus la capacité de Serge Postigo à monter des productions solides, flamboyantes, à la qualité exceptionnelle, avec des interprètes irrésistibles.

La première de Footloose a eu lieu mercredi à la salle Albert-Rousseau, là où le spectacle est présenté jusqu’au 28 juillet.

Le film qui a lancé la carrière de Kevin Bacon en 1984 se transpose brillamment sur scène grâce à l’habileté de Serge Postigo, qui a transformé un mince scénario en une histoire divertissante, avec plusieurs moments touchants auxquels on ne s’attendait pas. On reconnaît maintenant sa signature, sa discipline, à travers sa mise en scène élaborée et ses dialogues.

L’histoire de Footlose est ancrée en 1983, alors que l’adolescent rebelle Ren McCormack (énergique Philippe Touzel) quitte Chicago pour emménager au village de Beaumont avec sa mère. Un village sur lequel plane la stricte morale du révérend Moore, qui interdit l’alcool, la danse et le rock’n’roll entre ses frontières, depuis qu’il a perdu son fils dans un accident après une fête arrosée.

Ren s’éprendra d’Ariel (pétillante Éléonore Lagacé), la fille du révérend, sage comme une image devant son père, dévergondée avec ses amies.

Éblouissants interprètes

Ce qui fait la force du spectacle, ce sont les chorégraphies et la trentaine d’interprètes, qui campent des rôles exigeants. La grande révélation est Éléonore Lagacé, une chanteuse accomplie, danseuse émérite, et comédienne qui a déjà plusieurs palettes dans son jeu, qui défend son rôle d’Ariel avec brio.

Son acolyte, le tout aussi polyvalent Philippe Touzel, incarne un ado désobéissant, abandonné par son père, et qui aime défier l’autorité. Il brille aussi à travers une distribution jeune et fougueuse. La chimie entre les deux, essentielle, fait d’eux un couple gagnant.

Il faut aussi souligner l’humour des personnages qui gravitent autour de Ren et Ariel. Tommy Joubert, désopilant, vole la vedette dans le rôle de Willard, et Geneviève Bournival dans le rôle de la dynamique Rusty.

Le principal élément de décor de Footloose est un immense écran qui prend tout l’espace de l’arrière-scène, et qui nous transpose dans l’église du révérend, l’école, le gymnase, une grange ou le restaurant Burger Blast.

Dès le départ, on comprend qu’on aura droit à une comédie musicale colorée et enjouée.

Extraordinaire finale

La comédie musicale de 2 h 30 avec entracte comporte quelques longueurs, des tableaux qui sont plus faibles que d’autres. Mais lorsque la musique et la danse réussissent – enfin ! – à s’immiscer dans le village, des scènes enlevantes nous donnent envie de bouger.

En ouverture de la deuxième partie, Ren amène d’ailleurs ses amis faire une escapade à Chicago. On a droit à un véritable spectacle country avec les musiciens sur scène, et des danseurs costumés avec bottes et chapeau de cowboys.

Mais c’est l’extraordinaire finale qui remporte tous les honneurs, avec ses chorégraphies endiablées. La fête était enfin de retour à Beaumont, mais aussi dans la foule.

Footloose est présenté à la salle Albert-Rousseau jusqu’au 28 juillet.