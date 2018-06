Guy Mongrain tire sa révérence en remettant un dernier gros lot

Le hasard a bien fait les choses, mercredi, lors de la dernière de Guy Mongrain à la barre de «La poule aux œufs d’or»! L’animateur a remis rien de moins qu’un gros lot de 375 000 $ à sa dernière participante de l’émission diffusée sur les ondes de TVA.

Mireille Charpentier devait choisir entre l’œuf et un montant de 25 000 $ qui se trouvait dans l’enveloppe.

Avec tous les gains accumulés, la femme de Saint-Hyacinthe qui prévoit prendre sa retraite bientôt est repartie avec un montant total de 380 000 $. Elle souhaite notamment voyager et visiter la Grèce.

De l’émotion dans l’air

Tout au long de l’émission, des confrères, des collaborateurs et des proches de Guy Mongrain ont profité de l’occasion pour souligner son départ au terme de cette 25e saison en tant qu’animateur du populaire jeu télévisé.

«Le mot le plus simple, le plus senti: merci», a-t-il lancé, la voix nouée par l’émotion, en guise de conclusion avant d’être chaudement applaudi par le public, les participants et l’équipe technique.

L’automne prochain, «La poule aux œufs d’or» sera toujours à l’antenne de TVA, dans une formule renouvelée à l’animation. Le rendez-vous reprendra du service le 22 août.