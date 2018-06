Immigrants : des organismes pour vous aider à trouver un emploi

Audrey Neveu — 37e AVENUE

On a souvent tout à apprendre lorsqu’on adopte un nouveau pays, mais ce qui presse davantage, c’est de se trouver un emploi. Or, il s’agit d’un parcours difficile pour le nouvel arrivant. Heureusement, des ressources existent.

« Beaucoup de personnes passent par le processus d’immigration et d’accueil et elles ont une représentation erronée du marché du travail. Elles croient que les employeurs les attendent à l’aéroport, alors elles sont désillusionnées, frustrées », constate Hubert M. Makwanda, président de Concilium capital humain et professeur à l’École nationale d’administration publique.

Celui-ci conseille de se tourner vers les organismes d’aide à l’emploi pour les nouveaux arrivants. Ces organismes, comme le Club de recherche d’emploi de Montréal Centre-ville (www.cremcv.com), les aident à développer une vision plus réaliste du travail et leur donnent de véritables outils, au-delà des envois massifs de CV. Ces organismes facilitent donc le contact avec le marché du travail.

D’autres établissements organisent des rencontres avec des employeurs afin que des candidats récemment arrivés puissent tenter leur chance sur le marché du travail. C’est le cas du Centre d’accueil et de référence sociale et économique pour immigrants Saint-Laurent (cari.qc.ca), qui propose en outre des séances avec un conseiller en emploi, en suivi individuel ou en atelier de groupe.

Bref, les mains tendues foisonnent afin que l’accueil des immigrants soit le plus aisé possible ; car une fois l’emploi trouvé, les nouveaux horizons s’ouvrent véritablement !