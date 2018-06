Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma : Rodin

Ce film réalisé par le cinéaste français Jacques Doillon plonge dans l’univers d’Auguste Rodin, le célèbre sculpteur derrière Le Penseur et plusieurs autres œuvres d’importance, lorsqu’il reçoit sa première commande de l’État. L’artiste s’attaquera à La Porte de L’Enfer tout en tombant en amour avec une jeune femme qui deviendra son assistante et ensuite, sa maîtresse. Le film suit le parcours de l’artiste sur plus de 10 ans et raconte comment l’œuvre monumentale et cette nouvelle relation affecteront sa vie, pour le meilleur et pour le pire. *Sorti en salle le 22 juin

Je sors

Musique : Old Sea Brigade

Le musicien américain Ben Cramer, mieux connu sous le nom d’artiste Old Sea Brigade, débarque à Montréal ce soir dans le cadre d’une tournée nord-américaine en compagnie des artistes australiens les Pierce Brothers pour une soirée folk et blues. L’auteur et compositeur Elliot Taylor assurera la première partie du concert. *Ce soir à 20h au Petit Campus, 57 rue prince-Arthur Est

Musique : Michigan

Le groupe rock montréalais Michigan sautera sur scène ce soir avec les groupes locaux Made Men et Esther Hazy, la nouvelle formation de deux anciens membres du groupe Young Dogs. Michigan a sorti son tout premier opus éponyme en février dernier et travaille présentement sur leur prochain album. *Ce soir à 20h30 à la Vitrola, 4602 boulevard Saint-Laurent

Exposition : Nathalie Miebach

Cette exposition intitulée The Burden of Every Drop présente le travail de Nathalie Miebach, une sculptrice américaine de renom notamment connue pour ses œuvres qui font le lien entre l’art contemporain et la science sous différentes formes. Le vernissage commencera aujourd’hui à 17h30 et sera présenté dans le cadre de la Biennale nationale de sculpture contemporaine de Trois-Rivières jusqu’au 1er septembre. *Aujourd’hui à 17h30 au CIRCA art actuel, 372 rue Sainte-Catherine Ouest

Musique : Charlotte Gainsbourg

L’artiste française Charlotte Gainsbourg sautera sur scène ce soir dans le cadre du Festival international de Jazz de Montréal pour notamment présenter Rest, son plus récent album sorti en novembre dernier, à ses admirateurs québécois. La première partie du concert sera assurée par l’artiste montréalais Aliocha. *Ce soir à 20h30 au MTelus, 59 rue Sainte-Catherine Est

Cinéma : Cinéma sous les étoiles

La 9e édition de l’évènement estival Cinéma sous les étoiles vient tout juste de commencer et présentera deux documentaires ce soir. Au parc Laurier sera présenté le film Derniers Jours à Shibati d’Hendrick Dusollier et au square Dézéry sera présenté Nouvelles Orléans, Laboratoire de l’Amérique d’Alexandra Kandy Longuet. La représentation du parc Laurier sera précédée du court-métrage québécois Le Dernier Souffle. *Ce soir à 21h15 au square Dézéry et au parc Laurier

Je reste

Film : Une famille syrienne

Ce long-métrage de fiction réalisé par Philippe Van Leeuw suit l’histoire tragique d’une mère et ses enfants survivant tant bien que mal dans une Syrie en proie à des bombardements et de terribles pénuries. Malgré toutes ces difficultés, la famille trouvera le temps, les moyens et surtout le courage d’aider des voisins et leur bébé. *Sorti en DVD le 26 juin

Livre : Smith et Wesson d’Alessandro Baricco

Ce nouveau roman du populaire auteur italien Alessandro Baricco raconte l’histoire de deux hommes qui, après une courte série de rencontres fortuites se lance dans l’étrange et fou projet de plonger dans les chutes du Niagara et bien entendu, survivre le saut. Plus qu’une simple anecdote, ce livre raconte ce qu’il arrive lorsque certaines personnes se trouvent un défi à relever, aussi fou puisse-t-il être. *Sorti en librairie le 15 juin

Livre : Mégantic – Une tragédie annoncée d’Anne-Marie Saint-Cerny

Ce livre revient sur la tragédie de 2013 du Lac-Mégantic où, le 6 juillet, un train sans conducteur a explosé en plein centre d’une petite ville et a tué 47 personnes. Adoptant un style près du polar, ce livre d’Anne-Marie Saint-Cerny enquête sur comment le drame s’est produit et ce qui a changé, ou non, depuis 2013. *Sorti en librairie le 18 juin