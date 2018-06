Je sors, je reste

Coup de cœur

Humour : Coco Belliveau

L’hilarante Coco Belliveau parlera de tout et de rien, incluant le suicide de son chien et sa quête de trouver un sens à sa vie, dans ce spectacle d’une heure présenter dans le cadre du MiniFest. L’humoriste se produira dans un autobus scolaire aménagé pour l’occasion et qui fournit un endroit aussi intime qu’insolite pour l’artiste et son petit public. Le festival d’humour se continuera jusqu’au 30 juin et comprendra plusieurs spectacles originales dont une soirée durant laquelle huit humoristes performeront en tant que des personnages de Disney. *Demain soir à 20h30 dans l’autobus du MiniFest, 6206 rue Saint-Hubert

Je sors

Musique : Émile Bilodeau

La jeune sensation de l’heure Émile Bilodeau donnera un concert ce soir non pas dans une salle de spectacle du centre-ville, mais plutôt dans une ruelle de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. La révélation de l’année du plus récent gala de l’ADISQ et adepte de musique folk rock jouera près du parc Morgan. *Ce soir à 18h30 dans la ruelle Gaboury près du parc Morgan

Art numérique : MIAN 2018

Cette 12e édition du Marché international d’art numérique (MIAN) organisé dans le cadre du festival Elektra invite les acteurs du milieu et le public à prendre part à deux jours de réflexion, discussion et de présentation d’art contemporain numérique. L’évènement compte notamment à sa programmation des tables rondes sur la production de ce type d’art, ses enjeux économiques et la rencontre de l’art et la science. *Aujourd’hui et demain jusqu’à 17h au Centre Phi, 407 rue Saint-Pierre

Musique : Hommage à Buena Vista Social Club

Un ensemble de musiciens mené par le tromboniste et compositeur d’origine cubaine Yordan Martinez sautera sur la scène du Balcon ce vendredi pour présenter un concert hommage au légendaire groupe cubain Buena Vista Social Club qui est connu à travers le monde pour son album éponyme sorti en 1997. *Demain soir à 20h30 au Balcon, 463 rue Sainte-Catherine Ouest

Musique : Paupière

La maison d’artistes Lisbon Lux Records célèbre ses 5 ans d’existence en fin de semaine avec un concert à l’installation estivale Station F-MR. Les trios Paupière et Le Couleur, qui ont tout récemment joués aux Francos, l’artiste électro-pop Radiant Baby et la formation Beat Market sauteront sur scène pour cette fête en plein air. *Samedi à 18h à la Station F-MR, Allé des Barges

Cinéma: Brazil

Le classique satirique de l’humoriste et cinéaste de talent Terry Gilliam sera présenté spécialement en fin de semaine au Cinéma du Parc. Ce film raconte l’histoire tragique et fantastique d’un simple bureaucrate devant naviguer les méandres d’un monde dystopique, qui tient autant de l’imaginaire de Kafka que d’Orwell, suite à une stupide erreur administrative l’identifiant comme un ennemi de l’état. *Demain et samedi soirs à 23h30 et dimanche à 14h30 au Cinéma du Parc, 3575 avenue du Parc

Je reste

Bande dessinée : L’Observatrice d’Emmanuel Hamon et Damien Vidal

Cet œuvre raconte l’histoire d’une jeune française qui perd son emploi à Paris et qui décide ensuite, à la suggestion de son compagnon, de travailler pour une organisation internationale qui engage des gens pour observer le bon déroulement de certaines élections à travers le monde. La parisienne se rendra rapidement compte que l’idée de la démocratie est plutôt différente dans sa France natale et le Kirghizstan où elle ira travailler. *Sorti en librairie le 20 juin

Film : Night of the Lepus

Considéré par certains comme l’un des meilleurs mauvais films des années 70, ce long-métrage « d’horreur » réalisé par l’américain William F. Claxton plonge le téléspectateur dans un univers cauchemardesque où des lapins mutants, géants et carnivores cause misère et chaos dans un village du sud-ouest des États-Unis. L’armée et ses scientifiques devront s’attaquer au problème au plus vite! *Sorti en Blu-Ray le 19 juin

Album : God’s Favorite Customer de Father John Misty

Cet album est le quatrième opus de l’américain Josh Tillman, mieux connu comme l’extravaguant personnage Father John Misty. L’artiste rock qui a notamment déjà travaillé avec Beyoncé et Lady Gaga sera de passage à Toronto le 4 août prochain, mais aucune date pour Montréal n’a encore été annoncée. *Sorti le 1er juin