«Je vais lui sacrer une... volée!»

La Coupe Nissan Micra avait obtenu une attention particulière au Grand Prix de Trois-Rivières, l’an dernier, auprès des médias et des spectateurs en raison de la présence en piste de Michel Barrette et de ses deux fils.

L’humoriste a confirmé qu’il répétera l’expérience en août prochain dans cette série monotype qui regroupe des bolides identiques.

Si la famille Barrette, faute d’appuis financiers, a dû faire l’impasse sur les premières étapes de la saison 2018, il n’était pas question de rater ce rendez-vous incontournable en Mauricie.

« Pour les raisons que l’on connaît, a raconté le paternel en entrevue téléphonique au Journal, j’adore le Grand Prix de Trois-Rivières. Je m’y suis déplacé à de nombreuses reprises dans le passé et ai été témoin des prouesses de grands champions.

Je me souviens aussi à l’époque de la Série Honda, qui me rappelle la Coupe Micra où toutes les voitures sont... égales. C’était spectaculaire. L’an dernier, j’ai réalisé mon rêve de courir à cet endroit mythique, d’autant plus que j’ai pu partager la piste avec Nicolas et Martin.

De mémoire, poursuit-il, et même parmi les noms les plus célèbres en course automobile [Andretti ou Unser], je ne me souviens pas d’avoir vu trois membres d’une même famille courir en même temps. On a fouillé dans nos archives et il n’y a pas grand monde qui a fait ça. »

Barrette, très émotif, avait d’ailleurs peine à trouver les mots pour exprimer toute sa fierté à l’idée de courir avec ses fils.

Deux... orgueils

À 61 ans, Barrette affirme n’avoir aucune prétention de vouloir défier les principaux animateurs de la Coupe Micra et de se mêler au peloton de tête.

« Moi, j’y vais d’abord pour m’amuser, relate-t-il. Sauf que cette année, j’ai un mandat très particulier, soit celui de battre le maire de Trois-Rivières. »

Barrette s’était fait rapporter des propos, tenus l’an dernier par Yves Lévesque, qui l’ont carrément piqué au vif.

« Il a osé dire que j’étais meilleur sur une scène que sur un circuit de course. Un instant... Il s’est mis le pied dans la bouche et il va regretter ses paroles.

Je vais lui sacrer une volée... sur la piste. Moi j’ai deux orgueils dans la vie, de renchérir Barrette. Je suis drôle et je suis capable de conduire une voiture. Pour le reste, on peut dire n’importe quoi. »

Lévesque aurait obtenu la confirmation des dirigeants de la Coupe Nissan Micra qu’un volant lui serait confié au Grand Prix cette année pour assurer la riposte.

Le maire de Trois-Rivières a déjà roulé sur le circuit urbain en 2004 à l’occasion d’une manche du championnat du Québec de voitures de tourisme, où il avait rallié l’arrivée au 24e rang (sur 34 partants).

Tondeuse à... bras

En spectacle l’an dernier, justement dans le cadre du Grand Prix, Barrette a lancé un défi audacieux au maire, qui a le même âge que lui.

« J’ai déclaré devant la foule que celui qui devançait l’autre en course cette année irait couper le gazon devant l’hôtel de ville avec une tondeuse à bras.

Pas une tondeuse avec un moteur, mais bien le type de tondeuse qu’avait mon père quand j’étais jeune.

Ceci dit, c’est un pari amical, et c’est important de le mentionner. J’aime beaucoup le maire Lévesque. Mais il est allé trop loin. Je lui recommande juste de se préparer les mollets et les avant-bras. Ça va être dur pour lui.

J’ai bien hâte de le voir couper le gazon pendant que moi, je vais le voir travailler en dégustant une bonne limonade. »

►Barrette s’est déniché un commanditaire pour les deux épreuves de Trois-Rivières, soit la chaîne de restaurants québécois Scores. « Mes deux fils sont dans l’attente de trouver un appui financier, dit Michel, mais peu importe, ils vont participer au Grand Prix de Trois-Rivières comme l’an dernier. S’ils n’ont pas de commanditaires, je vais mettre ma face sur leurs deux voitures... »

►Deux courses de la Coupe Nissan Micra seront présentées à Trois-Rivières, l’une le samedi et l’autre le lendemain. « On n’aura pas à faire de calculs pour savoir qui va gagner le pari, de prétendre Barrette. Il va finir derrière moi dans les deux épreuves. »

Une Mustang en préparation

Michel Barrette est un collectionneur de voitures qui n’a jamais nié son attachement pour les vieilles bagnoles américaines, dont certaines ont marqué l’époque des « muscle cars ».

S’il n’a pas renoncé à courir à temps partiel l’an prochain en Coupe Nissan Micra, quand, dit-il, le temps le lui permettra, l’humoriste québécois envisage maintenant de participer à des épreuves « Vintage » à bord d’une Mustang.

« Je suis en train de préparer une Ford Mustang 1965 350R, a-t-il indiqué, comme à l’époque de la série Trans-Am. J’ai vu rouler ce genre de voitures au Circuit Mont-Tremblant ces dernières années et ça m’a donné la piqûre.

Les pilotes roulent vite, mais ils ne s’arrachent pas les ailes pour autant, explique Barrette. Je vais probablement retourner les voir cet été à l’occasion du Sommet des légendes. »

Une série en déclin ?

Ils n’étaient que 16 pilotes à avoir participé aux deux récentes épreuves de la Coupe Nissan Micra disputées au début du mois au circuit de Calabogie, en Ontario.

La présence des trois membres de la famille Barrette va donc enrichir un plateau d’inscrits qui ne cesse de diminuer depuis deux ans.

Au Grand Prix de Trois-Rivières, ils étaient 28 engagés l’an dernier, un nombre de participants qui ne sera probablement pas atteint en 2018.

Un plateau relevé

Parlant de faible taux de participation, seulement 14 pilotes, comme l’an dernier, participeront à la troisième épreuve de la série NASCAR Pinty’s – la première en sol québécois cette saison – qui sera présentée samedi soir à l’Autodrome Chaudière, à Vallée-Jonction.

Du nombre, ils seront toutefois neuf représentants de la Belle Province, parmi lesquels on retrouve les Kevin Lacroix, Andrew Ranger, Alex Tagliani, Marc-Antoine Camirand, Louis-Philippe Dumoulin et Donald Theetge, tous des candidats logiques à la victoire.