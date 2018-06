Joannie Rochette et Denis Savard entreront au Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec

Le Panthéon des sports du Québec a dévoilé mercredi le nom de 11 personnalités, dont la patineuse Joannie Rochette et le hockeyeur Denis Savard, qui seront admises au Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec cette année.

Rochette a marqué l’imaginaire des Québécois lorsqu’elle a remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010, quelques jours après le décès de sa mère. La patineuse artistique a également été vice-championne du monde et six fois championne canadienne.

Pour sa part, Savard a évolué dans la Ligue nationale de hockey (LNH) de 1980 à 1997. Il a amassé 1338 points, dont 473 buts, en 1196 parties. Il faisait également partie de la formation du Canadien de Montréal lorsque celui-ci a remporté sa dernière coupe Stanley en 1993.

En plus de Rochette et de Savard, Guylaine Dumont (volleyball), Guy Hemmings (curling), Andréanne Morin (aviron) et feu Édouard Carpentier (lutte) sont les athlètes honorés.

Chez les bâtisseurs, Maurice Filion sera intronisé à titre posthume. Dans son illustre carrière, Fillion a notamment été le directeur général des Nordiques de Québec quand ceux-ci ont remporté la coupe Avco en 1977 dans l’Association mondiale de hockey. Il était également en poste quand les Nordiques ont intégré la LNH. Fillion est décédé le 28 juillet 2017.

Jean-Guy Ouellet (volleyball), Bernard Trottier (ski), Roger B. Mondor (handisport) et «Red» Storey (hockey) feront aussi leur entrée au Temple comme bâtisseurs.

La consécration des 11 personnalités aura lieu lors du 28e gala d’intronisation du Panthéon, le 25 septembre au Club de golf Métropolitain Anjou.