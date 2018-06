La retraite pour Johny Hendricks

Le combattant de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Johny Hendricks a annoncé qu’il quittait le monde des arts martiaux mixtes, mercredi.

L’ancien champion du monde des poids mi-moyens de l’UFC a fait cette déclaration à l’émission de radio MMAjunkie.

«Je me retire, je quitte le monde des arts martiaux mixtes, a expliqué Hendricks. J’y réfléchis depuis longtemps. Je vais retourner à mes racines, je vais entraîner les All Saints [une équipe de lutte d’une école secondaire à Fort Worth au Texas]. J’ai entraîné un peu au secondaire l’an passé et je veux maintenant m’y consacrer pleinement».

Hendricks (18-8 en arts martiaux mixtes et 13-8 dans l’UFC) a ajouté que d’avoir passé les sept derniers mois à l’extérieur de l’octogone l’a aidé dans sa prise de décision.

L’athlète de 34 ans a perdu ses cinq derniers combats dans l’UFC. Il avait remporté son titre de champion du monde lors de l’UFC 271, en mars 2014, face à Robbie Lawler. Hendricks avait auparavant perdu dans une décision controversée contre Georges St-Pierre dans un combat de championnat du monde. Après ce duel, le Québécois avait pris une pause de quatre ans.