Cependant, le classique gaspacho, avec ses légumes frais, vous le connaissez. Ce soir, vous essaierez avec une pointe de sucre d’érable et des légumes en gros cubes. Je vous promets que cette entrée vous donnera des frissons. À servir avec du pain grillé et du fromage. Et la crème de rutabaga et céleri rave à l’huile d’olive, elle est d’abord cuite, puis réfrigérée.