Le Fonds Québecor octroie près de 800 000 $ à cinq films

Les équipes de cinq films en préparation se partageront 780 000 $ offerts par le Fonds Québecor. Cette somme sera pigée à même le Programme d’aide à la production cinématographique qui en est à sa 16e ronde de financement, a-t-on appris mercredi.

Ce montant servira à la nouvelle comédie d’Émile Gaudreault au titre de travail «Mytho», au long métrage «Maria» mettant en vedette la première femme à joindre l’équipe des pompiers de New York, au film de Mariloup Wolfe «Jouliks» s’intéressant à Yanna et ses parents qui sont sur le point de se séparer, à la prochaine réalisation d’Éric Tessier «Tu te souviendras de moi», ainsi qu’à «La beauté du monde», plus récent projet d’André Forcier.

Ces œuvres en développement font partie des 64 projets cinéma qui ont reçu un coup de pouce du Fonds Québecor depuis son lancement en 2010. En ajoutant les 14 projets événementiels ciblés par l’initiative, ce sont 11,9 millions $ qui ont été investis dans le domaine de la culture sur une période de moins de 10 ans.