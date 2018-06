Le Lac des Baies tient ses promesses

SACRÉ-CŒUR | Parmi les centaines de pourvoiries du Québec, il en est une qui se démarque toujours par la qualité de ses services et de la pêche que les amateurs qui la fréquentent retrouvent, c’est la pourvoirie Club du Lac des Baies.

Située à 30 km de Tadoussac et à 14,5 km du village de Sacré-Cœur, sur la Côte-Nord, cette pourvoirie a toujours su répondre aux attentes des amateurs.

« Nous voulons maintenir cette belle tradition d’excellence qui a toujours été la marque de commerce de la pourvoirie », explique Pascal Hovington, qui possède et dirige la pourvoirie avec sa conjointe, Nadine McNicoll.

« Depuis de nombreuses années, la pourvoirie est devenue une référence pour les amateurs qui recherchent le confort, de très bons services et une pêche qui va satisfaire autant les amateurs de gros poissons que les petites familles qui désirent vivre une expérience en nature », ajoute-t-il.

Dans sa description de la pourvoirie, Hovington ne pouvait dire mieux. Nous avons été à même de constater qu’ils ont vraiment poursuivi dans la même veine que l’ancien propriétaire, Sam Lapointe.

La pourvoirie compte 16 chalets entièrement équipés pour un séjour confortable et agréable en plan européen. Ils sont classés trois et quatre étoiles, ont l’eau courante, salle de bain avec douche, réfrigérateur, éclairage au solaire et tout le nécessaire pour la cuisine.

LA PÊCHE

À ce chapitre, vous avez vraiment le choix de vivre l’aventure de pêche que vous désirez. Il y a 40 lacs, et l’espèce vedette est la truite mouchetée.

« Nous en avons pour tous les goûts, précise Hovington. Il y a au printemps, pour les amateurs de grosse pêche, des lacs qui renferment de gros spécimens qui ne sont pas toujours faciles à prendre. Lorsque les petites familles nous visitent, nous avons des lacs ensemencés où la pêche est plus facile. »

Lors de notre séjour, nous avons été à même de constater que l’éventail était varié. Nous avons pu visiter les deux types de lacs.

Les truites étaient au rendez-vous. Elles affectionnaient particulièrement les cuillères avec du orange ou du jaune, les Toronto Wobbler de 2 ½ ou 3 pouces, ou encore les Lake Clear.

Pour la mouche, la Mickey Finn et la Muddler Minnow orange avaient passablement d’attrait pour les truites qui les mordaient férocement. Nous n’avons pas eu de difficulté à faire notre limite.

Accessibilité

Le réseau routier permet d’avoir accès facilement au territoire. Pour certains lacs, l’embarcation est presque au bord de la route, alors que pour d’autres, il faut emprunter des petits sentiers très bien aménagés et très faciles à parcourir.

Le pêcheur mordu et l’amateur de nature qui aime bien partager un séjour avec sa famille découvriront à la pourvoirie Club du lac des Baies un endroit unique. Vous pouvez rejoindre Pascal ou Nadine au 1-855-665-6610 et au www.lacdesbaies.com.

Forfait VIP

Pascal et Nadine ont développé un plan VIP. En plus du chalet et du droit de pêche, vous avez droit à un quad pour une journée, une embarcation à moteur et la pêche sur des lacs à grosses truites avec un guide, histoire de garantir vos prises. Les gens en redemandent. Il y a de nombreux chemins forestiers qui sont faciles à parcourir en quad.

La petite famille

En juillet et août, la pourvoirie offre des forfaits famille. Le site principal se transforme en véritable camp de vacances pour les jeunes. Ils peuvent profiter des jeux d’eau ou de la plage, faire du pédalo, du canot ou du kayak. Il est aussi possible de faire la cueillette de fruits sauvages, bleuets et framboises, qui poussent en abondance. L’accès à la pêche sur des lacs faciles où les truites abondent est toujours possible.

Les services