Le week-end le plus «hot» de l’année!

On annonce des chaleurs torrides, ce week-end! Tout comme les canicules, je vous propose trois sorties éphémères, qui donneront du piquant à votre long congé. On débute par étancher sa soif sur une terrasse au Festival Mojito. Puis, on arrête à l’air climatisé à un restaurant pop-up à la Place des Art et on termine la virée estivale dans un jardin, où se cache un marché à ciel ouvert qui vous fera voyager en Côte d’Azur...

BOIRE : Festival du Mojito à La P’tite Grenouille

Photo courtoisie

Qui dit temps chaud, dit Mojitos bien glacés! Ainsi, dimanche prochain, le Festival de Mojito sera lancé à la boîte à chansons et resto La P’tite Grenouille, situé sur le boulevard Saint-Laurent. Cette adresse reconnue pour ses sangrias et son ambiance festive, n’a pas eu froid aux yeux, car elle vous réserve, pour l’occasion, des formats piscines (dix litres), à partager entre amis, sur leur magnifique terrasse. Diverses saveurs de la boisson mexicaine seront disponibles. Vous aurez donc la chance de goûter au mojito au thé glacé, à la limonade rose, à la mangue et même au Jack Daniel, pour les plus aventureux, jusqu’au 1er août prochain. D’ailleurs profitez de votre visite pour goûter aux différents plats offerts à seulement à cinq dollars. Coup de cœur pour la salade César « Gros Chef Bandit », délicieuse à s’en lécher les doigts! (Pour plus d’informations sur la programmation : www.ptitegrenouillemontreal.com)

MANGER : Pop-up restaurant en plein cœur du Quartier des Spectacles

Photo courtoisie

Si vous êtes amateurs d’huîtres et de fruits de mer, rendez-vous au restaurant pop-up Le 1600 Huîtres qui ouvrent ses portes, ce soir au Salon Urbain, à la Place des Arts, jusqu’à dimanche. En collaboration avec le traiteur Olive Orange, profitez de l’installation d’un bar à huîtres géant de 40 pieds pour vous revigorer entre deux concerts au Festival de Jazz. En outre, pour ceux qui ne raffolent pas de ces mollusques, d’autres assiettes sur le menu vous donneront l’eau à la bouche comme la brochette de poulet biologique grillée à la citronnelle, aïoli au basilic thaï, le tartare de champignons sauvages, le « Lobster roll » avec homard de la Gaspésie, des mini burgers au bœuf et cerf ou encore la pieuvre grillée à l’espagnole.

SORTIR : La Côte d’Azur s’installe à Montréal au Marché éphémère Grey Goose

Photo courtoisie

Montréal s’inspire de la Côte d’Azur en mettant sur pied le tout premier Marché Grey, ouvert au public. Dès demain, les Montréalais pourront découvrir ce marché éphémère installé dans le jardin du Musée d’art contemporain. Les fines bouches pourront se procurer des produits locaux, comme les fruits et légumes de saison, des fromages et des charcuteries raffinés de la boutique Vieille Europe, des pâtisseries françaises de chez Duc Lorraine ou encore des confitures de l’épicerie l’Étagère Gourmande. De plus, les épicuriens seront ravis de savoir que le chef étoilé Michelin Christophe Dufau sera en visite dans la métropole, afin d’offrir une expérience gastronomique au restaurant Pastel, dans le Vieux-Montréal. Des plats authentiques azuréens seront accompagnés de cocktails signatures Grey Goose qui vous assurent un voyage au cœur du Sud de la France! À la vôtre! (Pour réserver réserver votre place au restaurant : 514-846-1832/ Le Marché Grey Gosse : 185 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal)