Les Sénateurs complètent un financement de 135 millions $

Les Sénateurs d’Ottawa ont annoncé mercredi que le financement de 135 millions $ demandé auprès d’un consortium d’institutions financières avait été complété.

Dans un communiqué, l’équipe de la Ligue nationale de hockey a précisé que le financement offert à Capital Sports Holdings Inc., la société mère des Sénateurs, s’étalait sur six ans. Il «vise à poursuivre la croissance, à servir les objectifs généraux de l'entreprise et à remplacer la dette existante» de la propriété de l’homme d’affaires Eugene Melnyk. Ce dernier a acheté le club et leur domicile actuel, le Centre Canadian Tire, le 26 août 2003.

En novembre 2016, la valeur de la concession était fixée à 355 millions $ américains, d’après le magazine «The Business of Hockey».

Les finances précaires des Sénateurs font jaser depuis plusieurs mois dans le milieu du hockey, mais Melnyk a maintes fois écarté l’idée de vendre son équipe. En 2017-2018, Ottawa a pris le 24e rang du circuit Bettman au chapitre de l’assistance locale avec une moyenne de 15 829 spectateurs par match.