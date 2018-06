Les youtubers beauté capotent tous sur ce fond de teint à moins de 10$

Le domaine de la beauté est véritablement en effervescence et de nouveaux produits sont perpétuellement mis sur le marché.

Une marque qui retient particulièrement l’attention sur YouTube ces temps-ci est Revolution Beauty, qui se spécialise en «reproduction» de maquillage moyen à haut de gamme, mais pour une fraction du prix.

La ligne de cosmétiques britannique offre donc des palettes d’ombres à paupières, des illuminateurs, des fards, etc., inspirés de marques dispendieuses comme Hourglass, Urban Decay, Too Faced, Kylie Jenner et bien plus.

Revolution Beauty

Quatuor d'illuminateurs Revolution Beauty, 15$, en ligne

Revolution Beauty

«Lip Kit» mat Revolution Beauty, (6$ en solde), en ligne

Revolution Beauty

Fard à joues et illuminateur Revolution Beauty, (6$ en solde), en ligne

Ce qui a retenu l’attention des «beauty gurus» est un fond de teint en bâton disponible pour la somme modique de 9$.

Le youtuber Jeffree Star l’a même mis à l’épreuve en le comparant à un fond de teint à 125$ et le résultat l’a lui-même surpris: il reste en place et laisse un fini lumineux, le tout pour le prix d’une bouchée de pain.

Revolution Beauty

Fond de teint en bâton «Fast Base» Revolution Beauty, 9$, en ligne

La cache-cernes de la même gamme est également fort populaire. Plusieurs le comparent au «Shape Tape» de la marque Tarte qui coûte plus de trois fois le prix.

Revolution Beauty

Cache-cernes «Conceal and Define» de Revolution Beauty, 7$, en ligne

Avis aux intéressés, le fond de teint est offert en 18 teintes et le cache-cernes, en 7 teintes.

À nous, le teint flawless!

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!