Mégots dans les pots de fleurs: tous les incendies répertoriés par les pompiers de Montréal

Faisant face à un phénomène nouveau, les pompiers de Montréal répertorient cette année tous les incendies provoqués par des mégots de cigarette dans les pots de fleurs.

Les chiffres devraient être disponibles à la fin de l’année 2018. Le Service d’incendie de Montréal (SIM) n’a pas dévoilé les données pour 2017 puisqu’il n’a pas pu en faire une analyse complète.

«Le temps qu’on se rende compte que la cause venait de cela et que c’était répandu, on n’a pas eu toutes les statistiques», a expliqué mercredi le directeur du SIM, Bruno Lachance, qui était de passage à l’hôtel de ville pour faire le bilan de son service pour l’année 2017.

Ce dernier a expliqué que ce type d’incendie est attribuable à de nouveaux terreaux composés de matière organique très inflammable. Aussi, les fumeurs sont de moins en moins autorisés à fumer dans des résidences privées et dans les endroits publics.

Un mégot dans un pot de fleurs a causé en mai un incendie sur le toit de l’édifice du journal «Le Devoir».

Une campagne «Pas de mégots dans les pots» a d’ailleurs été lancée en mai 2017 pour sensibiliser les Montréalais à cette problématique. Selon un communiqué de la Ville de Montréal, près de 8,4 millions $ de dommages sont attribuables à ce phénomène en 2016.