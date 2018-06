Meurtre à Terrebonne: le véhicule suspect retrouvé

Le véhicule de fuite utilisé dans le meurtre de Nicolas Lavoie-Cloutier, survenu à Terrebonne lundi soir, a été retrouvé par la Sûreté du Québec (SQ) à Montréal.

«La minifourgonnette a été découverte sur la rue Notre-Dame Est hier soir», a confirmé la porte-parole de la SQ Éloïse Cossette.

Nicolas Lavoie-Cloutier, 18 ans, a été atteint d’au moins une balle lundi soir, non loin de sa résidence. Des patrouilleurs qui répondaient à plusieurs appels concernant des coups de feu entendus dans la rue Brodeur, dans le secteur La Plaine, à Terrebonne, ont trouvé le jeune homme inconscient aux alentours de 21 h. Il a été transporté à l’hôpital, où son décès a été constaté.

Des expertises seront pratiquées sur le véhicule en vue de retrouver le ou les suspects.

Le jeune homme devait revenir en cour le 4 juillet. Il avait plaidé non coupable à des accusations de possession illégale d’une arme à usage restreint, d’agression armée et de possession de substance illicite pour une histoire survenue en octobre 2017.

On lui reprochait alors d’avoir menacé un autre jeune à l’aide d’un pistolet à impulsion électrique et d’avoir été en possession de haschich et de cannabis.

Mardi, les policiers de Terrebonne, épaulés par la Sûreté du Québec, n’ont pas lésiné sur les moyens pour reconstituer le fil des événements. En plus des techniciens de scène et des reconstitutionnistes, des maîtres-chiens, des plongeurs et un drone du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale ont été mis à contribution.

– Avec la collaboration de Vincent Larin