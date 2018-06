1. R. Breton aimerait bien jaser un peu, mais il se demande si ce verbe et le nom jasette qui en découle existent vraiment. Jaser est un terme familier québécois, employé dans le sens de bavarder agréablement : venez faire un tour, on jasera, on fera un brin de jasette. Le synonyme de jasette serait le mot causette (validé dans les dictionnaires). Un brin de jasette ? Un brin de causette ? Préférons jasette. Jaser n’est pas qu’un terme agréable. Il signifie aussi... bavasser (autre mot familier). Ex. : Ne vous promenez pas tout nus, ça ferait jaser. Et jaser n’est pas que le propre de l’homme... ou de la femme. Les oiseaux parleurs, comme le perroquet, peuvent jaser. Entre eux de préférence.

2. Didi et Diane Beauparlant qui ont lu ma chronique de mardi (au moins elles...) me font un gentil reproche : ce n’est pas la grosse Georgiana qui assaillait les oreilles des téléspectateurs de mauvaises liaisons dans la non tuable série Les belles histoires des pays d’en haut, mais Victorine. Victorine ? J’aimais mieux me moquer de Georgiana.