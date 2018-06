Philippe Couillard n’écarte pas un scrutin légèrement hâtif

WASHINGTON | Philippe Couillard n’écarte pas la possibilité de déclencher les élections générales un peu plus tôt que prévu, à la fin août, mais reconnaît que les Québécois n’ont probablement pas d’appétit pour une longue campagne.

« Je ne pense pas qu’il y ait une tolérance très grande des Québécois pour une campagne prolongée. On verra le jour qu’on la déclare, mais ça va être certainement dans les voisinages de ce qui est prévu », a indiqué le premier ministre, lors d’une entrevue exclusive accordée à notre Bureau parlementaire en marge de sa mission dans la capitale américaine.

Les conservateurs de Stephen Harper sur la scène fédérale avaient fait de même à l’été 2015, en plongeant le pays dans la plus longue campagne électorale de son histoire : 78 jours, soit près de trois mois.

« Ç’a été très très long, se souvient M. Couillard, et à un moment donné, très long, c’est trop long », a-t-il indiqué lorsqu’interrogé à ce sujet par Le Journal.

Si le chef libéral se garde pour l’instant l’option d’un déclenchement hâtif dans son jeu, il s’attelle d’abord et avant tout à sa précampagne estivale, qui l’amènera notamment en Gaspésie aujourd’hui.

Après avoir passé les derniers mois à critiquer souvent et très sévèrement la Coalition avenir Québec de François Legault, qui mène dans les sondages, Philippe Couillard semble décidé à adoucir le ton pendant la période estivale.

« On va se promener dans les régions, on va parler sur un ton plus relax pendant l’été », a confié M. Couillard.