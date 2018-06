Le tournoi de soccer de l’Initiative GOAL, appuyé par Soccer Canada, a réuni plusieurs athlètes et personnalités de la colonie artistique au stade Percival-Molson. L’Initiative GOAL amasse des fonds pour des organismes à but non lucratif qui offrent de l’aide aux familles et aux jeunes, en plus d’encourager les activités sociales et l’éducation.

Photo courtoisie, Luxy media

Photo courtoisie, Luxy media

Photo courtoisie, Luxy media

Fondation Pallia-Vie Photo courtoisie

La fête nationale à Terrebonne Photo courtoisie, Sébastien Arbour