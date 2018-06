QUÉBEC | La police de Québec a demandé à la population d'ouvrir l'œil pour retrouver un homme de 38 ans porté disparu à Québec mardi.

Bruno Poirier, un résident de Québec, a été vu pour la dernière fois sur l'avenue Saint-Pascal dans le quartier Limoilou vers 18 h 30. L'homme se déplacerait à pied.

La police a indiqué avoir des raisons de craindre «pour sa santé et sa sécurité s’il ne reçoit pas les soins appropriés à son état».

M. Poirier mesure 1,75 m (5' 9''), pèse 79 kg (174 lb) et a les cheveux et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un t-shirt bleu royal et des pantalons noirs.

L'homme arbore aussi un tatouage sur un bras et un piercing à l'oreille gauche.

Quiconque l'aperçoit est invité à aviser les autorités en composant le 911 ou via la ligne confidentielle 418 641-AGIR (2447), en mentionnant le dossier QUE180626-140.