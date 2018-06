Un prêteur de la pègre irlandaise blessé par balles

En janvier 2017, Le Journal révélait que la luxueuse résidence de la rue du Commissaire appartenant à sa femme avait été incendiée. Des traces d’accélérant et des vidéos de surveillance montrant un individu se rendant sur place incitaient les autorités à croire à un acte criminel.

Les liens entre John McKenzie et le Gang de l’Ouest avaient été révélés au grand jour devant la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) en 2011, lors d’auditions pour les permis d’exploitation de pubs à Rosemère et à Saint-Eustache.