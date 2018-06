Une mère et sa fille se noient dans la piscine d'un hôtel

THE BLUE MOUNTAINS | Une mère et sa fille se sont toutes deux noyées dans la piscine d'un hôtel de The Blue Mountains, en Ontario, mardi soir.

Selon ce qu'a indiqué la Police provinciale de l'Ontario (PPO) aux médias locaux, les secours ont été appelés à se rendre au Mountain Springs Resort and Conference Centre en soirée. La mère et sa fille ont été envoyées d'urgence à l'hôpital de Collingwood, où leurs décès ont été constatés. Les âges et les identités de la mère et de son enfant n'ont pas été dévoilés par la PPO. Les circonstances entourant cet événement n'ont pas davantage été décrites par la police. The Blue Mountains est une petite municipalité située au sud de la baie Georgienne, à un peu moins de 150 kilomètres de Toronto.