[VIDÉO] Voyez la montre de 24 millions $ de Floyd Mayweather

Le célèbre boxeur Floyd Mayweather a diffusé, mercredi, des images de sa montre Jacob and Co. valant... 18 millions US $ (environ 24 millions en dollars canadiens).

Il l’a fait dans une publication Instagram où l’on apprend, par le fait même, que le bijou se nomme «The Billionaire Watch» (La montre du milliardaire).

Mayweather dit avoir acheté l’objet du «meilleur joaillier au monde», Tadashi Fukushima, au Japon.

La montre serait composée de 18 carats d’or blanc et de 260 carats de diamants, selon ce que rapporte Page Six.

Et vous, quel est votre plus gros achat aujourd’hui?