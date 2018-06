Un conducteur de 19 ans écope de 1560 $ d’amende et 18 points d'inaptitude pour avoir roulé à 170 km/h

Un automobiliste de 19 ans a perdu son permis probatoire et devra payer 1560$ d’amende pour avoir circulé à près de 170 km/h sur l’autoroute de la Capitale, à Québec, et pour avoir transporté plus de passagers que ne le permet le nouveau code de la sécurité routière.

Le jeune homme circulait sur l’autoroute de la Capitale en direction ouest vers minuit trente, jeudi, près de l’autoroute Robert-Bourassa, quand il a été intercepté par un policier de la Sûreté du Québec pour un grand excès de vitesse.

Selon ce que rapporte la SQ, il circulait à près de 170 km/h dans une zone de 100 km/h.

L’agent a ensuite constaté qu’en plus de cette première infraction, l’automobiliste transportait trois passagers de moins de 19 ans, alors qu’il dispose de moins de six mois d’expérience de conduite avec le permis probatoire.

La première infraction lui a valu 312$ et 4 points d’inaptitude, et la deuxième, 312$ et 4 points d’inaptitude. Le permis probatoire comporte un seuil de 4 points d’inaptitude.

Le permis de conduire du conducteur a été suspendu pour une période de sept jours et son véhicule a été remorqué.

En vertu du nouveau code de la sécurité routière du Québec, adopté ce printemps, les conducteurs âgés de 19 ans ou moins ne peuvent transporter qu’un seul jeune passager s’ils ont leur permis probatoire depuis moins de six mois, et pas plus de trois s’ils ont leur permis probatoire depuis moins de douze mois. La mesure s’applique uniquement entre minuit et cinq heures.

La nouvelle disposition est entrée en vigueur le 18 mai 2018.