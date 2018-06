DESLONGCHAMPS, Mireille

née Éthier



Au CHUM de Montréal, le 25 juin 2018, à l'âge de 77 ans et 10 mois, est décédée Mme Mireille Éthier épouse de M. Claude Deslongchamps demeurant à St-Lin-Laurentides.La défunte laisse dans le deuil, outre son époux, son fils; Mario Deslongchamps (Isabelle Morin), ses petits-enfants; Claudie Deslongchamps, Tommy Deslongchamps, ses frères et soeurs; feu Maurice Ethier, Carmen Éthier (Bernard Beauséjour), André Ethier (Lise Beauséjour), Denise Éthier (Roger Lavoie), Réal Éthier (Andrée Chenard), ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.Mme Mireille Éthier Deslongchamps sera exposée le vendredi 29 juin 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h à la:ANDRÉ LÉGARÉ INC1008 RUE ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES J5M 2V5Une liturgie de la parole aura lieu le samedi 30 juin 2018 à 11h30 à la Chapelle de la Résidence Funéraire. Le samedi 30 juin le salon sera ouvert à compter de 10h.RÉSIDENCE FUNÉRAIREANDRÉ LÉGARÉ INC.450-839-2544