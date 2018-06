Abus sexuel sur une élève: un enseignant acquitté car elle lui a menti sur son âge

JOLIETTE | Un enseignant d'éducation physique qui a eu une relation sexuelle avec une de ses étudiants trois jours après la fin des classes a été acquitté car l'étudiante lui a menti sur son âge.

Jean-Pascal Naud, un enseignant d'éducation physique de Joliette, avait 30 ans lorsqu'il a eu une relation sexuelle avec une de ses élèves de 17 ans, trois jours après la fin de son secondaire 5, en juin 2015. L'homme a été acquitté après avoir été accusé de leurre et d'attouchement sur une personne mineure envers qui il avait une relation d'autorité.

Puisque la plaignante a admis avoir menti sur son âge en se vieillissant d'un an, autant lors de discussions qu'elle a eu avec son professeur pendant les deux dernières années de son secondaire que sur son profil Facebook, le juge François Landry a cru Jean-Pascal Naud lorsqu'il a juré avoir été persuadé qu'elle était âgée de 18 ans au moment de leur relation sexuelle.

Jean-Pascal Naud a dit s'être fié à ses paroles, à son profil Facebook et sur «son apparence et sa façon de s'exprimer» pour croire qu'elle avait 18 ans.

Même si la poursuite estimait qu'il n'avait pas pris les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de la plaignante, le juge a estimé le contraire. «S'il subsiste un doute raisonnable dans l'esprit du juge des faits quant à savoir si l'accusé croyait en réalité que son interlocuteur avait atteint l'âge fixé, l'accusé doit être acquitté», a dit le juge François Landry.

Par ailleurs, Jean-Pascal Naud n'était plus en position d'autorité sur l'adolescente au moment de leur relation sexuelle, a statué le tribunal. Il était son professeur d'éducation physique en secondaire 4, mais ne l'était plus en secondaire 5, même s'ils continuaient à se croiser dans l'école. Selon le juge François Landry, la relation développée entre les deux, durant cette dernière année de son secondaire, «était plutôt basée sur une relation d'amitié que de professeur à élève.»

Au moment de leur relation sexuelle, le bal de finissants avait eu lieu 3 jours plus tôt. L'année scolaire était terminée et la jeune fille n'était plus son élève, a jugé le juge Landry qui a acquitté Jean-Pascal Naud des deux chefs d'accusation qui pesaient contre lui, soit d'avoir touché une partie du corps d'un adolescente alors qu'il était en position d'autorité et d'avoir communiqué avec elle par un moyen de télécommunication en vue d'avoir cette relation sexuelle.

L’homme de 31 ans a été congédié par la Commission scolaire des Samares en janvier 2016 pour «inconduite, immoralité et négligence à remplir ses devoirs».