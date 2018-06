Agenda du week-end

Festival de jazz

Photo courtoisie, Alexandre Champagne

Jusqu’au 7 juillet, le Festival de jazz s’installe dans le quartier des spectacles. On y va, on s’y promène et on profite de l’ambiance en écoutant de multiples concerts. Vendredi : Riot and The Blues Devils, à 19 h, Davina and The Vagabonds, à 20 h et à 22 h. Samedi : Florence K à 20 h, Teke-Teke à 22 h, Echlo, à 20 h et à 22 h. Dimanche, Big Band Intersection à 15 h, Roberto Lopez à 20 h, La Chiva Gantiva à 22 h et plusieurs autres groupes. On n’oubliera pas, bien sûr, « La petite école du Jazz », présentée tous les jours, à 11 h et 13 h 30, jusqu’au 7 juillet. Le site est ouvert de midi à minuit, la place Heineken ferme à 3 h !

La fête du Canada

Dimanche, c’est au quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Port, de 11 h 30 à 22 h, qu’on pourra fêter le Canada. À Longueuil, ça se passera au parc Empire en compagnie de plusieurs artistes. Il y aura un défilé, des jeux gonflables, des animations, et Youppi, la mascotte des Canadiens de Montréal, sera présente. Les concerts sont de 17 h 30 à 23 h, le feu d’artifice à 21 h 30. À Lachine, à partir de 19 h 30, au parc de la Marina d’escale aura lieu le spectacle Gazby perd la boule. Ensuite, on pourra entendre l’énergique Stefie Shock.

Des rencontres improbables à Repentigny

Photo Geneviève Quessy

Jusqu’au 2 septembre, les œuvres de plus de vingt artistes sont réunies et présentées au Centre d’art Diane-Dufresne de Repentigny. Reconnus en chanson, en humour, en cinéma, en littérature ou en animation, ils partagent une passion commune pour les arts visuels. On pourra découvrir leurs talents dans le cadre de l’exposition Créer : l’été des rencontres improbables. Qui sont ces artistes ? Daniel Bélanger, Tony Bennett, Juliette Binoche, Jane Birkin, Geneviève Borne, Gilles Carle, Paolo Conte, Miles Davis, Lhasa de Sela, Clémence DesRochers, Diane Dufresne, Raôul Duguay, Lewis Furey, Jimi Hendrix, Brigitte Lafleur, Charlotte Laurier, Chloé Sainte-Marie, Fred Mella, Richard Séguin, Alain Stanké, Sophie Thibault et Michel Tremblay. Il y a également un parcours gourmand à suivre.

Les arts s’invitent au Jardin botanique

Photo courtoisie, Béatrice Flynn

Tous les dimanches de l’été, à 14 h, on pourra entendre des artistes dans le paisible Jardin botanique : Ala.Ni, ce dimanche, Sylvie Paquette, le 8, Moran, le 15, Pomme, le 22, les Hay Babies, le 29, Laurence Jalbert, le 5 août, Marie Denise Pelletier, le 12 août, Émile Bilodeau, le 19 août, Bïa, le 26 août et Pierre Flynn, le 2 septembre. Apportez vos chaises ou une couverture, et utilisez votre carte accès Montréal.

Marché des possibles

C’est au coin des rues Saint-Dominique et Bernard, dans le Mile-End, que l’on peut profiter de musique, de projections de films, d’activités pour les enfants tous les week-ends de l’été. Et s’il fait très chaud, on optera pour la plage du parc nature Cap-Saint-Jacques ou la plage Jean-Doré.