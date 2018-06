Bergevin doit-il jouer le tout pour le tout?

Les prochains jours nous donneront une idée du potentiel du Canadien en vue de la prochaine saison. Marc Bergevin essaie d’améliorer son équipe à la position de centre. On dit qu’il est encore en contact avec les Sabres de Buffalo dans le but de faire l’acquisition de Ryan O’Reilly. Paul Stastny n’a toujours pas signé un nouveau contrat avec les Jets de Winnipeg de sorte qu’il pourrait être libre comme l’air à l’ouverture du marché des joueurs autonomes, dimanche.

Telles sont les options qui s’offrent à Bergevin depuis que John Tavares a refusé de s’entretenir avec lui, ne serait-ce que pour écouter ce qu’il aurait aimé lui dire.

Méchante claque au visage de cette organisation au passé prestigieux !

Mais comment blâmer Tavares ?

Il veut se joindre à une équipe qui est proche de la coupe Stanley. Le Lightning de Tampa Bay, les Bruins de Boston et les Maple Leafs de Toronto sont en position pour répondre à ses aspirations.

Boni de 7,5 M$ dimanche

Selon le site Capfriendly.com, Bergevin bénéficie d’une marge de crédit supérieure à 18 millions sur sa masse salariale.

À l’instar de Carey Price, dont le nouveau contrat entrera en vigueur dimanche (voir texte à cet effet), O’Reilly est rémunéré en majeure partie sous forme de bonis.

Plusieurs joueurs possèdent ce type d’entente dans l’alternative où la Ligue nationale déclencherait un autre arrêt de travail à l’automne 2019.

O’Reilly, qui est âgé de 27 ans, encaissera une somme de 7,5 millions, dimanche. Il touchera un boni de cinq millions à chacune des quatre autres années qui resteront à son contrat après la prochaine saison en plus de continuer à toucher un salaire annuel d’un million.

L’entente ne comporte pas de clause de non-mouvement ou de non-échange.

Kotkaniemi : Pas avant deux ans

On peut présumer que Stastny recherche, lui aussi, un contrat qui l’assurerait d’une entrée de fonds en cas de lock-out. Il a touché un salaire annuel moyen de sept millions au cours des quatre dernières saisons. Il vise peut-être un contrat de même durée, mais il a 32 ans et ses meilleures années sont derrière lui.

Mais le Canadien peut-il vraiment lever le nez sur lui dans les circonstances ?

La présence d’O’Reilly et de Stastny procurerait au Tricolore une stabilité au centre, le temps que Ryan Poehling et Jesperi Kotkaniemi s’amènent à Montréal. Jonathan Drouin et Max Domi pourraient évoluer à l’aile.

Poehling et Kotkaniemi sont des projets à long terme. Il faudra patienter deux ans, peut-être trois, dans le cas de Kotkaniemi. C’est ce que m’a dit Jari Kurri en début de semaine lors d’une soirée commémorant le 75e anniversaire du Panthéon du hockey, qui coïncidait avec la réunion de sélection de la cuvée 2018.

« Il ne fait aucun doute qu’il possède les attributs pour jouer dans la Ligue nationale un jour, m’a dit l’ancien ailier droit de Wayne Gretzky avec les Oilers d’Edmonton et les Kings de Los Angeles.

« Mais il ne faut pas précipiter les choses. La patience est de mise. Il devrait être mûr pour la LNH dans deux ans. »

Une chance de faire les séries

Inutile de dire que le Canadien améliorerait de beaucoup ses chances de prendre part aux séries l’an prochain avec O’Reilly et Stastny dans la formation. Si on a bien lu entre les lignes, c’est ce que Geoff Molson voulait à tout le moins dire quand il a déclaré que le statu quo n’était pas une option.

Il voulait du changement et il y en a eu au sein du personnel administratif. Jean-Jacques Daigneault, Daniel Lacroix, Sylvain Lefebvre et Donald Dufresne et quelques recruteurs ont été remerciés. Dominique Ducharme et Joël Bouchard ont été embauchés. Il reste à dénicher un entraîneur qui s’occupera des défenseurs.

Mais aussi compétents ces nouveaux venus soient-ils, ce n’est pas tant leur arrivée que l’injection de sang neuf dans le vestiaire qui va aider le Canadien à progresser.

Le temps dira si Bergevin a réalisé un bon coup en échangeant Alex Galchenyuk contre Max Domi. Galchenyuk a connu de bons moments à Montréal. Mais on s’attendait à tellement plus de sa part qu’il nous aura laissés sur notre appétit.

Pacioretty veut se refaire

Reste maintenant à voir ce qui arrivera avec Max Pacioretty. Ses exigences contractuelles posent problème. Le capitaine du Tricolore est déterminé à faire banco.

Ce n’est un secret pour personne qu’il regrette depuis un bon moment la prolongation du contrat de six ans qu’il avait paraphé en 2012. Il a connu des saisons de 30 buts ou plus lors des quatre premières années de cette entente.

Au cours de cette période, il a remplacé son agent Alexander Schall par Patrice Brisson. Il aurait pu être échangé aux Kings de Los Angeles, comme cela a été rapporté en fin de semaine dernière. Les négociations ont avorté en raison des demandes de Pacioretty qui veut un contrat d’une durée maximale de huit ans, à un salaire qui s’apparenterait à celui d’Evander Kane.

L’attaquant de 27 ans, qui aurait pu devenir joueur autonome sans compensation en fin de semaine, a signé à la fin mai un contrat d’une valeur de 49 millions étalés sur une période de sept ans avec les Sharks de San Jose. On se rappellera que les Sharks ont acquis ses services des Sabres lors de la journée limite des transactions, en février dernier.

Or, Pacioretty approchera 31 ans lorsque son prochain contrat entrera en vigueur à l’automne 2019. Un pacte de huit ans le mènerait à 39 ans.

On connaît des équipes, dont peut-être une ici, qui regrette de s’être engagée aussi longtemps avec certains joueurs...

13 M$ pour Price dimanche

Photo d'archives

Carey Price célébrera la fête du Canada en empochant une rondelette somme de 13 millions de dollars. C’est dimanche, en effet, qu’entrera en vigueur la prolongation de contrat qu’il a signée il y a un an.

D’une durée de huit ans, l’entente comportant une clause de non-mouvement est d’une valeur globale de 84 millions $. Plus de 83 pour cent de cette somme, soit 70 millions $, lui seront attribués sous forme de bonis. Il encaissera 13 millions $ aussi le 1er juillet 2019, puis 8,75 M$ en 2020, 11 M$ en 2021, 6,75 M$ en 2022, 6,5 M$ en 2023, 5,5 M$ en 2024 et 5,5 M$ en 2025. Son salaire sera d’un ou deux millions $ pour chacune des huit années du contrat.

Du p’tit change quoi !

Difficile à échanger

Ces chiffres mirobolants ont de quoi refroidir les gens qui estiment que l’avenir du Tricolore ne passe plus par Price et que l’équipe aurait plutôt intérêt à l’échanger.

On dit que rien n’est impossible en ce bas monde, mais combien d’équipes seraient disposées à endosser le contrat de Price ?

Dire que Marc-André Fleury gagne 5,75 millions avec les Golden Knights de Vegas.

Pourquoi vouloir ramener Plekanec ?

Personne ne conteste que Tomas Plekanec a rendu de très bons services au Canadien. Mais on peut se demander aujourd’hui pourquoi l’équipe voudrait le ramener dans son giron.

L’attaquant tchèque aurait beau ne pas coûter cher, la direction du Tricolore contreviendrait à son désir de changement après l’affreuse saison qu’elle a connue.

Pour changer la culture dans le vestiaire, le Canadien doit se départir des éléments qu’il jugeait nocifs lors de la dernière campagne.

Doit-on penser qu’Alex Galchenyuk était le seul ?

Non.

Carey Price a fait montre d’une mauvaise attitude. Max Pacioretty était malheureux. On parle de trois gros morceaux.

Personne n’a été capable d’assainir l’air dans le vestiaire. Claude Julien et Bergevin ont eu leur part de responsabilités.