CH : tout est dans l’attitude

Marc Bergevin ne pouvait être plus clair lors du point de presse de fin de saison, les problèmes d'attitude n'ont plus leur place dans le vestiaire du Canadien.

La direction du Tricolore s'est aussi assurée que ce même message soit transmis aux espoirs de l'équipe alors que les jeunes joueurs de l'équipe étaient réunis à Brossard pour le camp de développement, jeudi.

«Le message a été clair avec Marc et Geoff [Molson] à la fin de la saison, a souligné Francis Bouillon, entraîneur du développement des joueurs du CH. On veut que les jeunes aujourd'hui, même s'ils ont entre 17 et 19 ans, qu'ils arrivent avec une bonne attitude. Je pense qu'un joueur de hockey se doit d'avoir une attitude positive.»

Et pour renforcer ce message, le personnel du développement a invité l'entraîneur adjoint Kirk Muller à livrer, mercredi, un discours inspirant aux jeunes présents.

«Il a fait un superbe discours, racontant ce qui s'est passé en 1993, a souligné Rob Ramage, directeur du développement des joueurs du CH. Il a étalé l'histoire de l'équipe et la culture que nous voulons développer avec ces jeunes joueurs.»

«C'est de montrer c'est quoi la culture et qui sont le Canadien de Montréal, a continué Bouillon. On sait que c'est une dynastie dans le hockey et la plus grande organisation dans le hockey. La plupart de ces jeunes-là sont Européens et connaissent plus ou moins le hockey nord-américain.»

Pour se familiariser avec la culture québécoise, les joueurs européens, arrivés plus tôt cette semaine, ont pu jouer aux touristes.

«Les joueurs européens ont eu la chance de visiter le Centre Bell, lundi, et ils étaient très excités, a confié Ramage. Ils ont aussi mangé dans le Vieux-Montréal, alors c'est plus éducationnel qu'autre chose. Sur la patinoire, ce sera pour plus tard. Nous en juin, alors c'est plus une question de se connaître.»

Le camp se poursuit tout le week-end. Samedi, les espoirs enfileront leurs patins, alors que tests sur glace et matchs simulés sont au programme.