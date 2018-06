Couillard s’inquiète des tarifs imposés par Ottawa

« C’est une distinction que j’accepte au nom du Québec. On a été très actifs sur la scène internationale et particulièrement aux États-Unis au cours des quatre dernières années » – Philippe Couillard

« Il est important, autant pour nous que pour les États-Unis, d’accentuer au lieu de limiter nos partenariats, a aussi insisté le premier ministre. La concurrence se fait de plus en plus féroce à l’échelle mondiale. Nos économies sont intégrées, et la stabilité de nos relations politiques et économiques permettra de maintenir la confiance des investisseurs de part et d’autre des frontières. »