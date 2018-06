SIMONI, Daniel





À Montréal, le lundi 25 juin 2018 est décédé, à l'âge de 64 ans, Daniel Simoni, conjoint de Martine Ouimet.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Pascal, Dominik et Florence, ses frères et soeurs ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le samedi 30 juin 2018 de 15h30 à 22h et le dimanche de 9h à 11h.Les funérailles seront célébrées le dimanche 1er juillet 2018 à 11h en la chapelle du complexe.