GOSSELIN LAFLEUR, Monique



À Montréal, le 19 juin 2018, à l'âge de 79 ans, est décédée Monique Gosselin, épouse de feu Robert Lafleur.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Sylvie Goulet) et Lyne (Pierre Lebrun), sa petite-fille Fanie, ses frères et soeurs, ainsi que des parents et amis.La famille recevra vos condoléances le lundi 2 juillet dès 14h en l'Église St-Ambroise au 1215, rue Beaubien Est, Montréal, Québec. Une liturgie suivra à 15h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du CHUM et celle de l'hôpital Jean-Talon seraient appréciés.