FILION, Charles-André



Monsieur Charles-André Filion de Hawkesbury est décédé le mercredi 27 juin 2018 à l'âge de 85 ans.Il était le tendre époux de Pierrette Filion née Turcotte; le fils de feu Arthur Filion et de feu Antoinette Charboneau; le père bien-aimé de François (Marion Iliohan), Normand (Bin Wang) et Diane (Michel LeFrançois); le grand-père adoré de Marie-France, Julie-Anne, Jonathan, Caroline, Chantelle, Erin et l'arrière-grand-père d'Émilie et Félix; le cher frère d'Irène Houle Filion et Réjane Despratto. Il fut prédécédé par deux soeurs et un frère.Lui survivent également plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Général de Hawkesbury pour les bons soins prodigués.La famille invite parents et amis au416, rue McGill, Hawkesbury, Ontario (877) 632-8511, le vendredi 29 juin 2018 de 13h à 16h et de 18h à 21h, le 30 juin 2018 à compter de 9h30.Les obsèques auront lieu en la Paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Hawkesbury le samedi 30 juin 2018 à 11h.Pour ceux qui le désirent des dons à l'Association pulmonaire, 500-2319 Boulevard St-Laurent, Ottawa, Ontario, K1G 4J8 seraient appréciés.Pour offrir vos condoléances par télécopieur, composez le (613) 632-1065 ou visitez notre site Internet:www.salonfuneraireberthiaume.com