Éric Salvail vend son condo de Montréal et achète en Floride

En plus d’avoir conclu la vente de leur condo de l’Île-des-Sœurs, Éric Salvail et son conjoint, Martin Lemay, auraient récemment acquis une nouvelle propriété à Pompano Beach, en Floride, au bord du célèbre canal Intracoastal, rapporte le magazine «Échos Vedettes», dans son édition nouvellement en kiosque.

Éric Salvail et Martin Lemay possédaient déjà un condo à Pompano Beach, un coin très huppé de la Floride. Leur nouvelle transaction aurait été conclue avec un Québécois.

La grande maison qui est désormais la leur vaudrait un peu plus de 1,5 million de dollars US et comprendrait trois chambres à coucher, autant de salles de bains, un garage pouvant accueillir deux voitures, une immense piscine et une baignoire à remous, de même qu’un balcon au deuxième étage et une véranda au rez-de-chaussée, qui donnent sur le quai privé du couple aux abords du canal Intracoastal.

«Échos Vedettes» avait déjà annoncé, il y a quelques semaines, qu’Éric Salvail et Martin Lemay étaient parvenus à vendre leur condo-penthouse de l’Île-des-Sœurs, qui était sur le marché avant qu'éclate le scandale impliquant Salvail.