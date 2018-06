Hill veut faire son propre nom

L’édition 1994 des Expos sera toujours étiquetée comme l’une des meilleures équipes de l’histoire à ne pas avoir remporté la Série mondiale en raison d’un lock-out. Durant cette saison mémorable qui avait été écourtée, le lanceur Ken Hill avait été brillant en remportant 16 victoires.

Même s’il n’avait pas pu remporter les grands honneurs avec la formation montréalaise, Hill avait pu finir cette année avec une heureuse nouvelle : la naissance de son fils Kenny.

À ce moment-là, il ne savait pas que fiston avait du sang d’athlète comme lui. Il ne se doutait pas non plus qu’il ferait carrière dans le football et non dans le baseball. Hill ne pensait surtout pas qu’un jour, son rejeton trouverait du boulot à Montréal, la ville où il a connu les meilleures saisons de sa carrière.

Celui qui évolue à la position de quart-arrière s’est joint à l’équipe d’entraînement des Alouettes au début de la semaine.

« Je n’étais même pas né lorsqu’on a quitté Montréal, a révélé Hill lors d’une entrevue avec le Journal de Montréal. Peut-être que je suis demeuré ici pendant quelques semaines, mais je ne m’en souviens pas.

« Par contre, depuis mon arrivée, j’adore la ville, comme c’était le cas de ma famille lorsque mon père jouait pour les Expos. Mon père était excité quand je lui ai dit que je m’en allais à Montréal pour poursuivre ma carrière. »

Un coup de fil

Hill se cherchait un endroit où jouer au football lorsque le directeur général des Alouettes, Kavis Reed, l’a contacté.

« Je voulais simplement avoir la chance de jouer au football, a indiqué l’athlète de 23 ans. Je voulais montrer ce que je peux faire. On verra comment la situation va évoluer, et du même coup, quelle direction ma carrière va prendre. »

Le pivot arrive dans la LCF après avoir connu une carrière parsemée de hauts et de bas dans la NCAA. Après un séjour de deux saisons avec l’Université Texas A&M, marqué par des problèmes à l’extérieur du terrain, il a fini sa carrière universitaire sur une bonne note avec Texas Christian University (TCU).

« C’est un peu difficile d’être confiné au rôle de réserviste après avoir connu du succès dans la NCAA, a expliqué Hill. Ma situation actuelle ressemble un peu à celle que j’ai vécue lors de mon transfert à TCU.

« En arrivant ici, je savais que j’aurais beaucoup de choses à apprendre sur la LCF et ses particularités. Cette opportunité me permettra de cheminer à long terme. »

Étant donné qu’il n’a pas pratiqué le même sport que son fils, Ken Hill ne peut pas lui donner de conseils techniques. Par contre, il peut le mettre en garde sur les pièges qui existent à l’extérieur du terrain.

« Il m’a seulement dit d’être un professionnel dans tout ce que je faisais, a-t-il souligné. Je dois travailler fort tous les jours et tenter de garder le même niveau d’émotion selon les situations qui se présentent à moi. »

Un vestiaire particulier

Le vestiaire actuel des Alouettes est celui qui était occupé par les Expos à l’époque. Lorsqu’il est entré la première fois dans la pièce, Hill a ressenti une certaine émotion.

« Je suis venu à Montréal quelques jours avant de signer mon contrat afin de lancer quelques ballons devant les recruteurs et pour voir les installations, a relaté le quart-arrière. Ils m’ont emmené dans le vestiaire et c’était spécial de savoir que mon père avait été dans ce vestiaire il y a 23 ans. C’était un peu fou. »

On ne sait pas si Hill aura sa chance comme partant. S’il obtient autant de succès que son paternel en sol montréalais, les Alouettes seront en voiture.

Tel père, tel fils ?

Ken Hill avec les Expos

Lanceur

3 saisons (1992-94)

556,1 manches lancées

84 départs

41 victoires, 21 défaites

Moyenne de points obtenus : 3,04

325 retraits au bâton

Une participation au match des étoiles (94)

Kenny Hill

Quart-arrière

Carrière dans la NCAA (Texas A&M – TCU)

38 matchs joués

9192 verges de gains aériens

64 passes de touché

29 interceptions

1127 verges de gains au sol

15 touchés

Avec les Alouettes : ???