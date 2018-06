Il a battu un record de Manziel

À sa première saison dans la NCAA, Kenny Hill était le réserviste de Johnny Manziel avec les Aggies de l’Université Texas A&M. Celui-ci avait réécrit une partie du livre des records de cette institution. L’une de ses marques n’avait pas fait long feu lorsque Hill était devenu le partant.

À son premier départ en tant que titulaire, Hill a brisé le record de Manziel pour le plus grand nombre de verges amassées par la passe au cours d’un match avec 511, en plus d’obtenir quatre touchés.

Il avait également amélioré les records de Ryan Tannehill (plus de verges à son premier départ en carrière) et de Jerrod Johnson (plus de passes complétées pendant un match avec 44) au cours de cette partie mémorable.

Difficultés

Par la suite, il a connu des difficultés contre des adversaires de premier plan, au point d’être remplacé par une recrue au milieu de la saison. Une rétrogradation qu’il n’a pas bien encaissée. En novembre, il a été suspendu pour deux rencontres pour avoir enfreint les règlements de son équipe et du département des sports.

Ce n’était pas la première fois qu’il avait des ennuis à l’extérieur du terrain. Avant d’obtenir le titre de partant des Aggies, il avait été arrêté pour s’être retrouvé en état d’ébriété sur la place publique.

Après sa saison 2014 décevante, Hill a décidé de transporter ses pénates à Texas Christian University (TCU).

« J’avais besoin d’un nouveau départ et de me sortir de cet environnement, a indiqué Kenny Hill. Avec le changement de partant, je voulais me retrouver dans une nouvelle situation où je pourrais exprimer mon talent.

« Ce fut la meilleure décision à prendre pour ma carrière et je ne le regrette aucunement. »

Pour revenir à Manziel, il évolue avec les Tiger-Cats de Hamilton cette saison. Est-ce qu’il est possible qu’on assiste à un duel d’anciens coéquipiers des Aggies avant la fin de la saison ? On serait acheteurs.