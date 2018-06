Un couple de la Mauricie qui a déplumé de 120 000 $ une aînée atteinte de l’Alzheimer a été condamné à rembourser sa succession par le Tribunal des droits de la personne.

« [Les deux proches] ont clairement abusé de la confiance que leur portait leur tante [...] et ont profité de sa grande vulnérabilité pour poursuivre leurs manœuvres frauduleuses », dénonce le Tribunal dans sa décision rendue vendredi.

D’août 2008 à juillet 2011, Denise Hamelin-Piccinin a émis 12 chèques totalisant 120 000 $ à Lise Massicotte, l’épouse de son neveu René Massicotte. Or, l’aînée atteinte de la maladie d’Alzheimer présentait des problèmes cognitifs depuis 2009 et n’était pas en mesure de consentir ces prêts, a tranché le Tribunal.

Grosse succession

Mme Hamelin-Piccinin, qui vivait dans une résidence pour aînés en Mauricie, est décédée en 2017 à l’âge de 85 ans. De sa succession, évaluée à plus d’un million $, il ne reste que 400 000 $. L’aînée avait l’habitude de faire des prêts à ses proches, mais depuis sa maladie, ils ont cessé de la rembourser, relate le jugement.

Les Massicotte ont quant à eux plaidé qu’ils n’avaient pas à rendre l’argent, car ils ont fait faillite. Mais le jugement dit que les montants amassés par l’exploitation d’un aîné doivent être remboursés.

C’est la vigilance d’une employée d’une caisse Desjardins qui a mis à jour le stratagème. Remarquant plusieurs gros retraits à des dates rapprochées, l’établissement a exigé une deuxième signature pour encaisser un chèque, soit celle de la sœur de Mme Hamelin-Piccinin.

Quand Lise Massicotte s’est présentée avec un chèque, sa demande a été refusée. Plutôt que de tenter d’obtenir une deuxième signature, la femme a porté plainte à la Fédération des caisses. Elle était « vraiment fâchée » et « répétait que [la Caisse] n’avait pas le droit d’agir ainsi », selon le témoignage d’une employée.

Faillite

Le couple a déclaré faillite en 2012. Le duo avait alors des hypothèques et des dettes auprès de Bell et Hydro-Québec, totalisant plus de 100 000 $.

Le Journal n’a pas été en mesure de les joindre. Ils louaient une maison à St-Maurice jusqu’à la semaine dernière, selon leur ex-propriétaire. Il dit avoir évincé le couple, car la maison était insalubre.

« Tous ceux qui prennent avantage de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer devraient avoir honte », a commenté la nièce et liquidatrice de Mme Hamelin-Piccinin, Mireille Watts.

Comment se protéger

La Commission des droits de la personne suggère d’obtenir un mandat de protection en cas d’inaptitude et de le faire devant un notaire.

Il est aussi recommandé de prévoir plus qu’une personne comme tuteur et réclamer des redditions de comptes fréquentes.

► Quiconque se croit victime d’exploitation peut appeler la ligne Aide Abus Aînés au 1-888-489-2287.