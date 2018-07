Je sors, je reste

Coup de cœur

Multidisciplinaire

Gypsy Kumbia Orchestra

Ce groupe d’artistes multidisciplinaires se déchaînera sur le parvis de l’église Sainte-Cécile ce soir. Mélangeant la musique, la danse et le cirque avec beaucoup d’imagination, le Gypsy Kumbia Orchestra, qui se produit partout à travers le monde, offre des prestations hautes en couleur. Le groupe mélange des percussions afro-colombiennes et des mélodies de l’Europe de l’Est. La formation originaire de Montréal a entre autres été nominée à l’ADISQ et pour un JUNO avec leur premier album Revuelta Danza Party.

Ce soir à 19h à l’église Sainte-Cécile, 229 rue de Castelnau

Je sors

Humour

Guillaume Pineault

Le tout nouveau festival d’humour, le Grand Montréal comédie fest, présente un concept différent appelé On inverse les rôles. Ainsi, un humoriste de la relève présente un 45 minutes de leurs matériels avec une première partie un humoriste qui a déjà fait ses preuves. Ce soir, Guillaume Pineault sera précédé par Louis-Josée Houde, pour un 60 minutes de rire garanti.

Ce soir à 19h30 au Théâtre Sainte-Catherine, 264 rue Sainte-Catherine Est

Cinéma

Dans les forêts de Sibérie

Ce soir dans le cadre du festival Cinémania, le long-métrage de Safy Nebbou est présenté au parc La Fontaine. Après la canicule des derniers jours, ce film nous plonge dans une forêt sibérienne au bord d’un lac gelé Teddy y habite dans une cabane. Un jour, perdu dans le blizzard il est secouru par Aleksei un fugitif réfugié. Une amitié simple se tisse entre les deux hommes, pourtant si différents.

Ce soir à 21h au parc La Fontaine

Théâtre

Nos luttes morcelées

Le collectif Théâtre de l’Odyssée présente dès ce soir, et ce jusqu’au 13 juillet, la pièce Nos luttes morcelées dans une école primaire montréalaise. Décomposée en différents tableaux sans ordre logique, cette œuvre aborde l’épuisement et l’impression qu’une personne peut avoir d’être divisé face à plusieurs luttes. Le tout se déroule dans différents lieux de l’école.

Ce soir à 21h à l’école alternative Élan, 3450 avenue de Lorimier

Musique

Damien Robitaille

C’est la saison des spectacles en plein air! Ce soir, le sympathique musicien Damien Robitaille sera au parc Wilfrid-Bastien dans Saint-Léonard. L’auteur-compositeur-interprète présentera son quatrième opus, Univers parallèles, qui mélange pop, soul, gospel et disco. Damien Robitaille, qui fait de la scène un grand terrain de jeux, saura faire danser et chanter la foule.

Ce soir à 19h au parc Wilfrid-Bastien, 8255 boulevard Lacordaire

Musique

The Handsome Ransoms

Pour une soirée festive, la formation montréalaise The Handsome Ransoms sera à L’Escalier ce soir. La formation mélange swing, western, honky tonk et gospel. Le groupe a été fondé par Kurt Bel-Air, qui a été un artiste en résidence dans différentes salles de spectacle montréalaise tel que le Divan Orange et l’Escogriffe, et Michael Bégin, qui était membre des Silver Hearts.

Ce soir à 22h à L’Escalier, 552 rue Sainte-Catherine Est

Je reste

Livre

Il est grand temps de rallumer les étoiles

Ce roman de Virginie Grimaldi raconte l’histoire d’une mère complètement débordée par le travail et les relances des huissiers. Elle ne voit presque plus ses filles, Chloé, 17 ans, et Lily, 12 ans. Dans le train-train quotidien, elle réalise que ses filles ne vont pas bien. Elle décide alors sur un coup de tête de les amener en camping-car en Scandinavie.

Sorti le 22 juin

Film

Le Brio

Ce film français met en vedette Pierre Mazard, un professeur de droit dans une université parisienne, qui insulte une étudiante aux origines arabes à la première rencontre. Il se retrouve alors devant le conseil de discipline qui lui inflige comme sentence de prendre la jeune étudiante sous son aile pour la préparer au concours d’art oratoire. Les deux se détestent pourtant profondément. Arriveront-ils à s’entendre?

Sorti en DVD le 24 juin

Jeu de société

The Mind

Ce jeu de cartes est un jeu simple coopératif. Seul un travail d’équipe impeccable permettra aux joueurs de vaincre le jeu. Le hic, c’est que personne ne peut se partager d’informations. Il faut donc jouer nos cartes au moment qu’on croit le plus opportun sans jamais pouvoir communiquer. Il existe différents niveaux à ce jeu et il se joue de deux à quatre joueurs.

Sorti le 14 juin