Jonathan Huberdeau heureux pour les anciens Panthers

Jonathan Huberdeau n’est pas jaloux du succès connu par d’anciens membres des Panthers de la Floride à Las Vegas.

L’attaquant québécois est même heureux que ses ex-coéquipiers Jonathan Marchessault et Reilly Smith ainsi que son ancien entraîneur Gerard Gallant aient accédé à la finale de la Coupe Stanley avec les Golden Knights.

«Je suis content pour eux. Ce sont des amis. Leur histoire était incroyable. Personne ne pensait que les Golden Knights allaient atteindre la finale», a indiqué Huberdeau, jeudi, en marge du tournoi annuel de golf de l’attaquant du Canadien de Montréal Phillip Danault à Victoriaville.

Cependant, il reconnaît avoir trouvé «difficile de les voir partir», mais que «ça fait partie du hockey».

«En tant que Québécois, j’étais proche de Marchessault. Je savais qu’il allait continuer comme ça. Lui et Smith ont été des leaders pour les Golden Knights.»

Il ne tarit également pas d’éloges envers Gallant.

«C’est bizarre comment ça s’est fini en Floride. On a gagné ensemble chez les juniors. C’est l’un des meilleurs entraîneurs que j’ai eus dans ma carrière. Tous les joueurs l’aiment.»

«Il donne la chance à tout le monde. C’est facile de l’aimer en tant que joueur. C’était un entraîneur parfait pour une nouvelle équipe comme les Golden Knights.»

Enfin, Huberdeau a commenté l’arrivée de l’attaquant Mike Hoffman en Floride.

«Hoffman est un joueur explosif et il a un très bon lancer. Je le connais, puisque j’ai joué avec lui durant un an chez les juniors. Il va nous aider sur la patinoire.»

«On ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux dans cette histoire. On va mettre ça derrière nous», a-t-il poursuivi à propos de l’histoire de harcèlement impliquant la conjointe de Hoffman et la famille du défenseur des Sénateurs d’Ottawa Erik Karlsson.