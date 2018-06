Stratagème de corruption à Laval: la Couronne demande 5 ans de pénitencier pour Tony Accurso

L’entrepreneur Tony Accurso devrait être condamné à une lourde peine de cinq ans d’emprisonnement pour avoir pris part au stratagème de collusion et de corruption dirigé par l’ex-maire de Laval Gilles Vaillancourt, selon la Couronne.

«On parle ici de fraude significative, majeure, qui visait essentiellement des fonds publics», a soutenu Me Richard Rougeau jeudi, lors des représentations sur la peine au palais de justice de Laval.

Pour justifier cette suggestion sévère, le procureur de la Couronne a même établit certains parallèles avec le célèbre fraudeur en cravate Vincent Lacroix. Cet ancien PDG de Norbourg, qui avait détroussé 130 millions$ à 9200 investisseurs, avait été condamné à 13 ans de pénitencier en octobre 2009.

Me Rougeau a rappelé que les victimes, dans le cas de Tony Accurso, étaient les centaines de milliers de citoyens de la ville de Laval.

«Je vous suggérerais que c’est une fraude de 95M$», a-t-il plaidé devant le juge James Brunton, en référence au montant des contrats obtenu par les entreprises d’Accurso sur le territoire Lavallois entre 1996 et 2010.

La Couronne souhaite également que Accurso rembourse plus de 1,6M$ à la ville de Laval. Elle calcule cette somme en fonction du 2% de la valeur des contrats, avant taxes, qui était remise en pots-de-vin sous forme d’argent comptant à l’administration Vaillancourt.

Tony Accurso était le plus important entrepreneur à participer à la collusion dans les contrats publics lavallois. Ses firmes Louisbourg et Simard-beaudry obtenaient la plus grande part du gâteau (au moins 25%) des contrats d’infrastructure «arrangés» par l’ex-maire et son entourage.

Lundi, il a été reconnu coupable aux cinq chefs d’accusation criminels qui pensaient contre lui, notamment pour corruption dans les affaires municipales, abus de confiance, fraude et complot.

L’ex-maire Vaillancourt, lui, avait écopé de près de 6 ans de prison en décembre 2016. Il a finalement passé moins d’un an derrière les barreaux, libéré pour bonne conduite.

La Défense de Tony Accurso doit aussi présenter sa position plus tard jeudi, avant que le juge James Brunton prenne la cause en délibéré.

Plus de détails à venir.