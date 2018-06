La curiosité : un atout dans votre recherche d’emploi

Anne-Claire Dalmont - 37e AVENUE

Aller à la rencontre d’une entreprise qui n’affiche aucun poste à pourvoir est-il une perte de temps lorsque l’on est en recherche d’emploi ? Loin de là. Alors qu’aujourd’hui un fort pourcentage d’offres d’emploi ne sont pas publiées, selon Emploi-Québec, la curiosité est loin d’être un vilain défaut. Elle est même devenue primordiale pour décrocher l’emploi rêvé.

Pourquoi se lancer ?

Demander des entrevues pour se renseigner sur les compagnies qui nous intéressent alors que ces dernières n’ont aucun poste vacant, « permet de semer des graines un peu partout ce qui, à un moment donné, finira par porter ses fruits », explique Marie-Christine Blanchard, conseillère en emploi chez Accès Travail de Montréal (ATM). « Ces entrevues donnent accès au marché caché de l’emploi, poursuit-elle. Cela peut changer beaucoup de choses d’avoir montré son intérêt et sa motivation en amont. Si un poste vient à s’ouvrir, on pensera plus volontiers à vous. »

Comment s’y prendre ?

Même s’il est possible de le faire par le biais des réseaux sociaux comme LinkedIn ou encore par téléphone, Marie-Christine Blanchard préconise, elle, la rencontre. « Cela permet de créer un contact direct et vos interlocuteurs mettront un visage sur votre CV, souligne-t-elle. Et, rien ne vous empêche, à la fin de l’entrevue, de demander à être recommandé à un partenaire d’affaires. » Si l’exercice peut sembler pénible au début, petit à petit, « cela devient plus naturel et permet à la personne de prendre confiance en elle », rassure la conseillère d’ATM.

Se déplacer permet aussi de prendre le pouls de l’entreprise et de voir si elle vous correspond. « Vous pouvez visiter les lieux et voir si vous vous voyez vraiment travailler là, explique Mme Blanchard. C’est aussi l’occasion de voir si les employés respirent le bien-être... C’est une bonne première impression ! »

Comment s’y préparer ?

Il est nécessaire de prendre le temps de faire des recherches rigoureuses sur l’historique et les valeurs de la compagnie. « C’est comme pour un entretien d’embauche ! Il faut poser des questions qui montrent que vous avez un réel intérêt pour l’entreprise », indique Marie-Christine Blanchard.

Il est aussi important de trouver la bonne personne à rencontrer : rien de tel qu’un membre de la direction ou un employé pour obtenir l’information à la source. « Vous pouvez toujours demander à rencontrer un employé des ressources humaines, mais vous aurez davantage d’informations sur le processus d’embauche que sur le travail en lui-même », prévient Marie-Christine Blanchard.