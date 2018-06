La mauvaise bonne idée de Gaétan Barrette

Le ministre québécois de la Santé, Gaétan Barrette, a passé la dernière semaine à s’excuser de propos jugés offensants par de nombreux représentants des communautés autochtones. C’est en tentant d’expliquer dans quelles circonstances un parent pourrait se voir refuser de monter à bord d’un avion-ambulance en compagnie de son enfant que le ministre s’est retrouvé en fâcheuse position.

Et pour cause. Les conditions évoquées par le ministre sont d’ordre général, mais pourraient également être associées à des comportements trop longtemps reprochés aux communautés autochtones. Le sujet est délicat et le ministre s’est autopeluredebananisé.

Un cadeau empoisonné

Ça semble pourtant logique. Un parent devrait pouvoir accompagner son enfant qui part dans une situation critique vers des soins d’urgence. Mais ce n’est pas si simple.

D’une part, l’avion-hôpital et les avions-ambulances n’ont pas été pensés pour transporter des voyageurs, mais bien des équipes médicales et des malades. Le parent qui monte à bord d’un de ces avions vient donc occuper l’espace nécessaire au personnel en action ou à un malade de plus à transporter.

D’autre part, les raisons historiques en faveur de l’interdiction du transport de parents étaient très bonnes. Non seulement les appareils ont-ils une capacité restreinte, mais la présence d’un parent pourrait présenter un risque plutôt qu’un avantage.

Si une situation médicale tourne au pire pendant un transport, c’est un avantage d’avoir le parent à bord pour exprimer un consentement aux soins.

À l’opposé, une telle présence peut se transformer en cauchemar si un parent panique, perd patience ou fait une crise à bord de l’appareil. C’est entre autres pour cette raison que les familles et les proches ne sont pas admis dans les urgences et les salles d’opération lors des interventions.

Comment réagiriez-vous si vous deviez être témoin du massage cardiaque de votre enfant ? Savez-vous seulement combien cette manœuvre qui sauve des vies peut être violente pour celui ou celle qui la reçoit ?

Qu’arrivera-t-il quand un parent devra être maîtrisé à bord d’un appareil parce qu’il n’en peut plus de voir son enfant souffrir ? Est-ce que les équipes médicales devront s’occuper de gérer 2 cas plutôt qu’un si un enfant est victime de complications sous les yeux de son père ou de sa mère ?

Céder sous la pression

Le gouvernement n’a pas changé ses façons de faire sans réflexion, c’est certain. Mais la décision a été prise sous la pression des communautés autochtones qui sont majoritairement visées par les évacuations d’urgence. L’argument selon lequel la plupart des autres provinces autorisent l’accompagnement est recevable, certes. Mais les risques et les coûts (financiers et sociaux) doivent aussi être considérés.

À l’ère de la réconciliation avec les Premières Nations, dans un contexte où les peuples autochtones revendiquent un plus grand respect (tout à fait légitimement d’ailleurs), et alors que des familles témoignent de mystérieuses disparitions d’enfants devant les commissaires de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées, le gouvernement s’est trouvé dans un beau merdier.

À faire le choix entre le statu quo cruel et une position d’ouverture apparente, le ministre s’est peinturé dans un coin. Celui qui pensait offrir plus de justice et un meilleur service aux communautés du Nord-du-Québec se retrouve désormais à gérer un dérapage communicationnel qui laisse présager les pires scénarios pour la suite des choses. Désormais, chaque fois qu’une décision entourant le service aérien médical fera des insatisfaits, on criera à la discrimination et aux préjugés. Le ministre vient de se créer son propre problème et les chances qu’il se résorbe rapidement sont nulles, ou quasi nulles.