La «pêche» à l’emploi

Le beau temps est arrivé! Alors que certains lancent leurs lignes à l’eau dans un domaine de villégiature, d’autres tendent des perches à des employeurs potentiels. « Il faut envoyer sa pub sur Facebook, Google et YouTube, le temps que quelqu’un morde à l’hameçon. Il y a moyen de cibler notre publicité, pour rendre cette "pêche" efficace. Par exemple, on peut choisir des contacts issus des ressources humaines d’entreprises comptant entre 0 et 50 employés, situés dans une zone géographique particulière », précise Nicolas Poirier, travailleur indépendant spécialiste en moteurs de recherche.

Bref, il s’agit de bien se positionner, peu importe le réseau sur lequel nous sommes. Il en va de même pour LinkedIn, un réseau encore sous-exploité, selon M. Poirier. « Si on a un bon profil sur LinkedIn, les recruteurs viendront à nous. De mon côté, je n’ai plus besoin de contacter les clients, je fais simplement des publications et les gens viennent me parler », dit Nicolas Poirier.

« Je suis vraiment actif sur LinkedIn, poursuit-il, j’ajoute près de 500 contacts par semaine. L’important est d’ajouter des personnes pertinentes, qui vont ensuite nous ouvrir des portes vers leur réseau », affirme celui qui compte près de 20 000 contacts dans son compte.